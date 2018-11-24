كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - مختار مختار يحذر نجوم الإنتاج الحربى من إنتفاضة المصرى

مختار مختار

حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من انتفاضة فريق المصرى البورسعيدى .

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاحد على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وخسر المصرى من حرس الحدود فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، فيما فاز الإنتاج على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف .

وطالب مختار لاعبيه بإحترام المنافس الذى يقوده جهاز فنى جديد بقيادة مصطفى يونس بعد إقالة ميمى عبد الرازق .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 15 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر 2 وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة .