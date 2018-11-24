كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - وزير الأثار يكشف تفاصيل الكشف الأثري في الأقصر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر في الكشف عن مقبرة جديدة غير مرقمة لشخص يدعى "فاو ار خت اف"، إضافة إلى المدخل الأصلي للمقبرة رقم TT28.

وحضر مؤتمر إعلان الكشف المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وأعضاء مجلس النواب ومديري المعاهد الأثرية بالقاهرة.

وقال العناني إن الكشف جاء بعد عمل دام لمدة خمسة أشهر لبعثة أثرية مصرية خالصة وتابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس البعثة، أن البعثة بدأت أعمال الحفر الأثري في ١١ مارس ٢٠١٨، والذي توقف في ٢٥ مايو ٢٠١٨، ثم استأنف مرة أخرى في ٥ أغسطس ٢٠١٨م وما زال العمل مستمرا حتى الآن.

وقال وزيري إنه خلال أعمال الحفر الأثري استطاعت البعثة إزالة ٣٠٠ م من الرديم والذي أسفر عن الكشف عن مقبرتين، الأولى تم الكشف عنها لأول مرة وغير مرقمة لشخص يدعى "فاو- ار- خت - اف" كان يحمل عدة ألقاب منها مساعد في معبد موت، والمشرف على المجندين، وكاتب المقصورة المقدسة (مقصورة التحنيط) في معبد موت، ونُقش على الأجزاء المتبقية من جدران المقبرة بعض من أفراد العائلة؛ منها زوجة صاحب المقبرة وتدعي "تا - خارو" أو "سخمت- نفرت"، وطبقا لما ذكر على جدران المقبرة؛ كانت وظيفتها منشدة لأمون.

وأضاف وزيري أنه عثر داخل المقبرة على تابوتين مصنوعين من الخشب، أحدهما لشخص يدعى "با- دى- ايست" ابن "نس - با - روتى"، أما التابوت الآخر لسيدة تدعي "نس - موت - عنخى" وهي منشدة لأمون أيضا، ومن المحتمل أن تكون بنت "با- دى- ايست".

وأشار وزيري إلى أنه بجانب التابوتين وجدت البعثة تمثالين مصنوعين من الخشب أحدهما لبتاح سوكر أوزير، والآخر من المحتمل أن يخص المتوفى.

ولفت إلى أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف أيضا عن بعض اللقى الأثرية، منها ١٠٠٠ تماثيل من الأوشابتى متنوعة الصنع منها المصنوع من الخشب والمصنوع من الطين المحروق، والمصنوع من الفيانس و٥ أقنعة خشبية ملونة، وعثر على غطاءين كانوبين مصنوعين من الحجر الجيرى، وإناء من الألباستر، وجزء من بردية عليها الفصل 125 من كتاب الموتى ذكر أن صاحبها يدعى (با- حبو) ووالدته تدعى سخمت نفرت، وبقايا عظام آدمي.

أما عن مقبرة TT28، فأشار وزيزي إلى أنها تخص شخصا يدعى "حورى" وكانت وظيفته نائب معبد آمون، وقد تم الكشف عن أن التخطيط المكتشف هو مختلف تماما عن ما كان معروفا سابقًا.