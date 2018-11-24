الثروة المعدنية تختار أغنية شعبولا « حابطل السجاير » شعارا للهيئة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - ياسلااااااااام

الهيئة تتحدث عن نشاط الدهابة في الصحراء الشرقية ، الذين إستقروا علي الأرض برعاية مسلحة أحيانا ، منذ عشر سنوات علي الأقل ، وقاموا بالتنقيب عن الذهب عيني عينك ، وتحت رقابة الهيئة وموافقتها الضمنية ..

الآن : أفاقت الهيئة ، ولم توجه نشاطها لمكافحة الدهابة ، بل وجهت نشاطها الي تحديد خريطة ..

يادي الخيبة : يعني هيئة الثروة المعدنية علي إمتداد عمرها خمسون عاما وأكثر ، لم يكن لديها خريطة للذهب ..

نعم الهيئة لم تهتم بمثل هذا العبث .. ده مش شغلنا ..

الهيئة تهتم فقط بتسهيل نشاط الدهابة ، وربما الإستعانة بهم ، لتحديد مواقع أخري ، لبيعها في السر الي أصحاب النصيب ..

وللغرابة أن كل وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمرئية ، بثت تقارير وتحذيرات عن نشاط الدهابة منذ عشر سنوات علي الأقل . ولدي كل منها إرشيف بالإحداث ..

لكن ياخسارة : الهيئة ، لم تتابع هذا العبث الإعلامي ..لأنها أكبر من شوية إعلاميين ليس لهم لازمة في الحياة .. أو ربما لأنها شريكة للدهابة ..

بقية بيان الهيئة مضحك عندما يقول :