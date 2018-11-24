الثروة المعدنية تختار أغنية شعبولا « حابطل السجاير » شعارا للهيئة

الهيئة تتحدث عن نشاط الدهابة في الصحراء الشرقية ، الذين إستقروا علي الأرض برعاية مسلحة أحيانا ، منذ عشر سنوات علي الأقل ، وقاموا بالتنقيب عن الذهب عيني عينك ، وتحت رقابة الهيئة وموافقتها الضمنية ..
الآن : أفاقت الهيئة ، ولم توجه نشاطها لمكافحة الدهابة ، بل وجهت نشاطها الي تحديد خريطة ..
يادي الخيبة : يعني هيئة الثروة المعدنية علي إمتداد عمرها خمسون عاما وأكثر ، لم يكن لديها خريطة للذهب ..
نعم الهيئة لم تهتم بمثل هذا العبث .. ده مش شغلنا ..
الهيئة تهتم فقط بتسهيل نشاط الدهابة ، وربما الإستعانة بهم ، لتحديد مواقع أخري ، لبيعها في السر الي أصحاب النصيب ..
وللغرابة أن كل وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمرئية ، بثت تقارير وتحذيرات عن نشاط الدهابة منذ عشر سنوات علي الأقل . ولدي كل منها إرشيف بالإحداث ..
لكن ياخسارة : الهيئة ، لم تتابع هذا العبث الإعلامي ..لأنها أكبر من شوية إعلاميين ليس لهم لازمة في الحياة .. أو ربما لأنها شريكة للدهابة ..
بقية بيان الهيئة مضحك عندما يقول :
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