كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - وصول 300 سيارة لموانئ السويس



يستعد ميناء بورتوفيق التابع لموانئ اليوم "السبت" لاستقبال السفينة Egyptian Diginty وعلى متنها 300 سيارة قادمة من ميناء جدة. كما يشهد ميناء سفاجا استقبال 3 سفن وهى محبة والحرية ونما اكسبريس، بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال 3 سفن هى ايلة وسينا وبريدج، بينما تغادر الميناء السفينة سينا، فيما يستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة.

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