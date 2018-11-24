كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت



استعرضت فضائية "DMC" اليوم السبت عبر برنامج "8 الصبح" تقريرًا خاصا بأسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق المصرية، كالتالي: عيار 24: 698 جنيها عيار 21: 611 جنيها عيار 18: 523 جنيها الجنية الذهب: 4888 جنيها

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