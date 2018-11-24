بالفيديو| دينا الشربيني ترقص مع عمرو دياب على نغمات أغنية لمحمود العسيلي

تداول نشطاء موقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد يجمع النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، في إحدى الحفلات.

وظهر "دياب" بإطلالة "سيمي فورمال"، فيما أطلت دينا بفستان "سوارية"، أثناء تمايلهما على نغمات أغنية "طلع حلو وبس" لمحمود العسيلي وأمير عيد.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن الإعلامية ومقدمة برنامج "صاحبة السعادة" إسعاد يونس، أعلنت عن استضافتها لدينا الشربيني، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت إسعاد، 3 صور تجمعها بدينا من داخل أستديو "صاحبة السعادة"، قائلة: "هذه الحلقة القادمة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع إعلان إسعاد يونس ضيفة الحلقة المقبلة، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "خليها تقنع الهضبة يظهر معاكي في البرنامج"، و"ياريت تتكلم بكل ثقة ووضوح عن علاقتها بعمرو دياب"، و"إسعاد يونس ملكة الانفرادات"، و"هتعلن أنها متجوز الهضبة ولا لسه مكسوفة تعترف".

يذكر أنه الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عام، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

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