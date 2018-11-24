بالصور| عروض أزياء مغربية ولبنانية ومصرية في Middle East Fashion festival

أقيم مساء أمس مهرجان Middle East Fashion festival، وذلك بحضور مصمم أزياء يمثل كل دولة من المغرب وأرمينيا والأردن ولبنان.

ويمثل كل دولة مصمم عرض مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، المعروضة لأول مرة في المهرجان.

وافتتح العروض مصممة الأزياء الأرمينية نوريا، حيث سيطر على أزيائها لون التركواز.

كما عرضت مصممة الأزياء المصرية نادين عزت فساتين سهرة يغلب عليها اللونين الأسود والذهبي بحيث تناسب السواريهات، أما المصرية أمنية حسين فأطلت بالألوان المبهجة واللون الأصفر من خلال مجموعتها، والتي تتناسب وقدوم الشتاء.

كما فرض القفطان المغربي، تواجد بعرض خاص له من توقيع مصممة الأزياء المغربية هدى بن مليح.

وخطفت هبة إدريس، مصممة الأزياء الأردنية الأضواء بفساتينها التي اتسمت بمغازلة أذواق الشباب، كما عرضت بناطيل أيضًا لتناسب جميع الأذواق، وكان مسك الختام مع أنس قضماني مصمم الأزياء اللبناني، الذى جمعت فساتينه بين الرقي والأناقة في آن واحد.

وشهد المهرجان تواجد قوي من قبل النجوم، من بينهم الفنانة أنوشكا، ونهال عنبر، وروجينا، ودعاء صلاح، وزيزي عادل، والفنان أحمد زعيم، ومصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والموزع الموسيقي ريمون صقر، وعازفة الكي بورد دلال الخميسي، والملحن خالد عادل، والعازف أحمد مختار.

ومن جانبها، قالت أنوشكا: "الله جميل يحب الجمال وشكرًا لدعمكم للجمال بهذا المهرجان، لأن هذا باسم مصر"، ووافقتها الرأي روجينا قائلة: "ده تكريم غالي على قلبى لأن الممثل بيكون سعيد لما يتقاله شكرًا إنك بتختار كويس لبسك واطلالتك"، كذلك الفنانة عائشة بن أحمد التي توجهت بالشكر للقائمين على المهرجان، "شكرًا لمصر لأنها احتضنتني".

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