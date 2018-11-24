بالصور| انتحار على الطريقة الهندية.. فتاتان التقاطا "سيلفي" ثم قفزا في البئر

عثرت الشرطة الهندية على جثتي لفتاتين، تبلغان من العمر 17 عامًا، داخل بئر عميقة بولاية "مهار اشترا"، بغرب الهند، بالإضافة لبعض متعلقاتهم الخاصة، بمكان قريب من البئر، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قفزت الفتاتين في البئر بعدما نشرتا صورة سيلفي لهما، على تطبيق "واتساب"، بعد اتفاق مسبق بينهما على "الانتحار".

وتعجب والد إحدى الفتيات عن تلك الصداقة المؤذية، حيث لم تنصحها الآخرى وترجعها عن صوابها في فكرة "الانتحار"، بل شجعتها على القفز في البئر ومشاركتها بهذا الفعل أيضًا، "أي نوع من الصداقة هذا، شخص يقول للآخر أقفز معي في بئر، والآخر يقفز فعلا؟!".

ورأى أحد الشباب الفتاتين تسيران بالقرب من البئر، لكنهما طلبتا منه، ألا يخبر أحدًا بأنه رآهما، كما أنهما اتصلا بفتى يعرفانه، لإطلاعه على الآمر.

وسارع الشاب بالاتصال بأسرتهما للوصول إلى مكان الحادث، لكنهم وجدوا الفتياتين لقوا حتفهما.

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