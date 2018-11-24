احذري تسخين هذه الأطعمة في "الميكروويف".. على رأسها السمك

يستخدم الكثيرون جهاز "الميكروويف" للتسخين السريع لأكلاتهم، إلا أن نصائح خبراء التغذية أوضت بتجنب تسخين بعض الأكلات والمشروبات به، وحال تسخين الأكل مرة في "الميكروويف" يجب ألا يُسخن مرة أخرى وذلك لأنه يعمل على تكاثر البيكتريا الموجودة به.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، تضمنت تلك الأطعمة ما يلي:

1- الأرز:

وذلك لاحتوائه على "بسيليوس سيوس" وهي نوع من البكتريا التي تسبب التسمم الغذائي، ويمكنها التكاثر والنمو إن وضعت في درجة حرارة تعادل درجة حرارة الغرفة.

2- البيض المسلوق:

تسخينه في الميكروويف يعمل على احتجاز البخار الناجم عن التسخين داخل البيضة، ويؤدي إلى انفجارها.

3- السمك:

ينتج المزيد من الروائح اللاذعة.

4- الكرفس والسبانخ:

يحتويان على مادة النترات وعند تسخينها على درجة حرارة مرتفعة بشكل مفاجئ تتحول إلى مواد سامة تحت تأثير الحرارة.

5- البنجر:

عند تسخينه يسبب آلامًا في المعدة فيفضل تناوله باردًا لتجنب المخاطر الصحية.

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