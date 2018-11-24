شيماء سيف وآيتن عامر تدعمان محمد رمضان في أزمته بالرقص.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المصرية شيماء سيف مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، ترقص فيه مع الفنانة آيتن عامر، احتفالا بعيد ميلاد الأخيرة.

ورقصت الفنانتان في الفيديو، على أغنية النجم المصري محمد رمضان، "نمبر وان"، إذ حرصت شيماء على ارتداء "تيشيرت" مكتوبًا عليه رقم "1"، واندمجتا في الرقص مع صديقتهما المحجبة.

ويبدو أن رقص الفنانتين على أنغام أغنية محمد رمضان في هذا التوقيت، أمر مقصود منهما، كنوع من الدعم للفنان الذي يمر بأزمة مع مدير عام شبكة mbc مصر محمد عبدالمتعال، انتهت بصدور حكم بحبس بطل مسلسل "الأسطورة" 6 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها 1000 جنيه، وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر احتفلت الخميس، بعيد ميلادها الـ32، وهي من مواليد الـ 22 من نوفمبر 1986، في أجواء من البهجة والسرور، وسط العائلة والأصدقاء.

ومن ناحيتها نشرت آيتن عامر، صورة لها بصحبة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، علّقت عليها قائلة: "ربنا ما يحرمني منك.. شكرا على أحلى مفاجأة".