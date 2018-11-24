فاطمة عيد ترد على شائعة اعتزالها بألبوم مع تامر حسني.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت المطربة الشعبية فاطمة عيد، على شائعة اعتزالها الفن، بإعلانها تقديم ألبوم غنائي جديد مع الفنان تامر حسني يتضمن مزيجًا بين الشعبي والرومانسي.

وقالت فاطمة خلال مشاركتها في برنامج "الجمعة في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، إن الحديث عن اعتزالها الفن مجرد شائعة، مضيفة: "رصيدي الغنائي كبير، يصل إلى 800 أغنية".

وتابعت: "سأقدم عملا غنائيا جديدا مع تامر، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وأن يضيف لرصيدي ورصيد تامر الفني".

وأضافت: "تامر فنان شاطر، وشامل من حيث الغناء أو التلحين أو التأليف، مؤدب ومتواضع، ولما قابلني في أحد حفلات الزفاف قبل يدي ورأسي".

وعن ابنتها شيماء الشايب قالت: "ورثت مني الصوت الجميل، وستخوض دويتو غنائي مع المطرب اللبناني وائل جسار خلال الأيام المقبلة".