ياسمين عبدالعزيز تتجاهل نبأ زواج طليقها على طريقتها.. والجمهور يتفاعل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، طوي صفحة إعلان طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة سريعًا، وذلك على طريقتها الخاصة.
ونشرت ياسمين صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" ظهرت فيها أثناء خوضعها لجلسة "ميك آب"، مُتجاهلة تماما نبأ زواج طليقها من الفنانة ريهام حجاج، الذي أعلنت أمس أنها انفصلت عنه منذ عام مضى.
تفاعل الجمهور مع ياسمين عبدالعزيز بشدة، في وصلة مدح بجمالها وأناقتها، ودعمها أيضًا في مسألة طلاقها.
وعلّق أحد المتابعين قائلاً: "يا بخت الفرشة أقسم بالله المفروض الفرشة دي تروح المتحف"، وأضاف آخر: "عين حسد خربت بيتك يا ياسمين بجد ربنا يجازي اللي كان السبب"، وكتب ثالث: "مبروك على الطلاق يا كراشي"، وعلّق آخر: "فنانة جميلة ورقيقة وزي العسل.. ياسمين اسم على مسمى".
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