فيفي عبده تقدم وصلة رقص لتهنئة نبيل شعيل.. فما المناسبة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده، صاحبة الـ65 عامًا، على توجيه التحية إلى البلدان العربية، مؤخرًا على طريقتها، من خلال تقديم وصلة رقص على أغنية لأشهر فناني تلك البلاد.

ونشرت فيفي مساء الجمعة مقطع فيديو رقصت فيه على أنغام أغنية "ما أروعك"، موجهة التحية للفنان الكويتي نبيل شعيل، ومُعبرة من خلال الفيديو عن تقديرها لـ"شعيل" والشعب الكويتي.

وقالت الراقصة المصرية، خلال الفيديو التي بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "من مصر أم الدنيا كل سنة ومطرب الكويت نبيل شعيل طيب وعقبال مليون سنة.. بحبكم أوي وخمسة أمواه".

ولم تُحدد عبده في الفيديو، سبب التهنئة التي وجهتها لنبيل شعيل، حيث إن اليوم لا يوافق عيد ميلاده، إذ يوافق تاريخ ميلاده أول يناير 1962.

وكانت فيفي عبده قد رقصت سابقًا على أنغام الأغنية السورية "عيونا ولو" للمطرب السوري حازم الصدير، كما رقصت على أنغام الأغنية العراقية "تعال يا ابن الحلال"، للفنانيّن العراقيين محمود التركي وعلي جاسم، وأيضًا رقصت على إحدى أغاني الفنانة أحلام موجهة التحية للإمارات وشعبها.

وشاركت الفنانة المثيرة للجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، وسيطرت السخرية على تعليقات النشطاء من فستانها الذهبي الذي أبرز عيوب جسدها واعتبرها البعض "إطلالة كارثية".