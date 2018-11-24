عوامل تساهم في الإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو: يعاني البعض من سرطان البروستاتا، وهو النوع الأكثر شيوعًا بين الرجال، ويحتاج إلى الرعاية الطبية منعًا لانتشاره وصعوبة السيطرة عليه. اضغط لمزيد من التفاصيل

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