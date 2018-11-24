كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:01 صباحاً - ليبيا.. مقتل 6 مدنيين في هجوم ارهابي نفذته عناصر"داعش"

قتل ستة أشخاص في هجوم شنه مسلحون على بلدة في المنطقة الصحراوية، جنوبي ليبيا، يوم أمس الجمعة.

وأعرب مسؤولو البلدة عن اعتقادهم بأن المسلحين ينتمون لتنظيم الدولة.

وبحسب وكالة "رويترز" قال مصدر عسكري -لم تسمه- إن المهاجمين استولوا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم.

وأوضح المصدر أن من المعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة.

ونشرت البلدة أسماء ستة سكان على موقعها الإلكتروني قالت إنهم قتلوا في الهجوم.

وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين في خلال رحلات تخييم بالصحراء قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى في عام 2011.

وشن تنظيم الدولة هجمات متعددة على بلدات في جنوبي ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية، معقله الرئيسي في عام 2016.