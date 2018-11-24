يرتبط فصل الشتاء بتناول المشروبات الساخنة، التي تساعد على تدفئة الجسم، وتمده بالطاقة والحيوية اللازمة.

ويفضل العديد من الأشخاص تناول المشروبات الغنية بالكافين، بينما يفضل البعض الآخر السوائل التقليدية، كالحليب والقرفة وغيرها.

واليوم نقدم لكي طريقة عمل لاتيه الشوفان بالقرفة، بخطوات الشيف أميرة شنب، تعرفي عليها:

المكونات:

1/4 كوب شوفان

نصف كوب لبن

3 ملاعق كبيرة سكر بني

قهوة اسبريسو

قرفة ناعمة

رشة ملح

فانيليا سائلة

جرانولا

طريقة التحضير:

قومي بإذابة القهوة مع الحليب، وضيفي لهم الملح والسكر، والفانيليا والقرفة، والشوفان.

اضربي المكونات السابقة جميعًا في الخلاط.

ضعي الخليط عقب خلطه على النار، وضيفي له الجرانولا.

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