بن لادن ملياردير والظواهري دكتور.. هل الفقر والجهل هما سبب التطرف والإرهاب؟

مع كل حادثة إرهابية بتحصل في مصر، بتبدأ الأصوات تعلى وتدور على السبب الرئيسي لانتشار الحوادث دي، إيه اللي بيخلي الفكر التكفيري الجهادي هو المسيطر؟ وإيه اللي بيخلي حد يفتكر إنه قتل نفس هيوصله للجنة؟ أول سبب بيتقال دايمًا إن الجهل هو اللي بيعمل كده، قلة المعلومات بتخلي الناس توصل لده، بس لو الناس دي مثقفة وقارية ودارسة وخريجين كليات قمة! ناس تانية بترد وتقول المشكلة هي الظلم والفقر، بس لو الناس دي منها رجال أعمال وأولاد عائلات كبيرة يبقى المشكلة فين؟ خصوصًا مع كومنتات من نوعية "على فكرة ده كان شاطر في دراسته جدًا مستحيل يكون هو اللي عمل كده" بس جيس وات؟ بيبقوا متفوقين وبيعملوا كده.

التطرف والهندسة

احنا مش أول ناس فكرنا في ده، أستاذ علم الاجتماع في معهد الجامعة الأوروبية بفلورنسا "دييجو جامبيتا" Diego Gambetta كتب كتاب عنوانه "مهندسو الجهاد: العلاقة بين التطرف العنيف والتعليم" وعمل دراسة في الشرق مكونة من 497 شخص من الجماعات المتطرفة، خلال الفترة ما بين 2004 و 2010، ولقى إن فيه 335 شخص من المتطرفين دول فيه معلومات عن تعليمهم، 231 شخص وبنسبة 69% أكملوا التعليم العالي، و93 منهم اتخصصوا في الهندسة، و38 في التخصصات الدينية والباقيين في تخصصات مختلفة.

الكتاب بيقول كمان إن في الـ93 متطرف خريج هندسة فيهم 38 واحد قيادات، الكاتب في الكتاب بيقول إن السبب من وجهة نظره إنهم مبيلاقوش سوق عمل مناسب ليهم وإنهم بيغرقوا في الدراسات العلمية وبينسوا الفنون والفلسفة والدراسات اللي بترقي العقل.

أيمن الظواهري:

هو تاني واحد في تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن، أمريكا قالت إنها هتدفع 25 مليون دولار اللي هيوصلها ليه، "الظواهري" دكتور، ومش أي دكتور ده طبيب جراح، ووالده كان دكتور جلدية، وانضم للجماعات الإسلامية وهو صغير عنده 15 سنة ودرس الطب وحصل على الماجسيتر وهو منضم للإخوان المسلمين. الظواهري اتحبس في قضية اغتيال السادات ورغم تبرأته من التهمة دي، بس تم اتهامه بحيازة اسلحة واتحبس 3 سنين، بيقال إنه اتعرض فيهم للتعذيب وده اللي وصله للتطرف، وده يمكن يبقى كلام مفهوم في حالة إنه ماكنش بيحمل الأفكار دي من صغره.

أسامه بن لادن

اشهر اسم لمتطرف في القرن الأخير، مفيش مواطن في العالم تقريبًا مسمعش عنه ولو مرة واحدة، بن لادن هو المثال الحي إن الفقر مالوش علاقة بالتطرف، لو دورت شوية في تاريخه هتعرف إنه سعودي وإن درس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وإن ثروة عيلته اتقدرت بـ7 مليار دولار، وإنه استغل فلوسه فيها عشان يدعم المجاهدين الأفغان.

في دراسة بحثية عملها عالم الأجتماع المصري سعد الدين إبراهيم وشملت 34 عضو من مجموعتين مارسوا العنف في التسعينات، لقى إن 15 منهم مهندسين، و6 أطباء، وفي دراسة كمية نفذها تشارلز راسل وبومان ميلر على 350 شخص شاركوا في أنشطة إرهابية في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط في الفترة من 1966 إلى 1976 لقوا إن الأغلبية العظمى متعلمين تعليم جيد وظروفهم الاقتصادية كويسة.

إسلام يكن

لما ظهر "إسلام" أو "أبو سلمة" زي ما بيطلق على نفسه، قلب الموازين، شاب خريج "ليسيه الحرية" في مصر الجديدة ودرس الحقوق، وكان بيسمع راب وبيعمل فورمة الساحل وبيتكلم إنجليزي وبيخرج ويسهر ويرقص، فجأة بقى من المنضمين لداعش وبيهدد اللي بينتقدوه إنه هينتقم منهم لما يفتح مصر، الظروف وقتها خلتني اتكلم مع "هدى" اللي كانت زميلته في المدرسة وقالتلي إن إسلام كان بيتدرب في صالة جيم وإنه بقى مدرب فيها بعد كده، وإنها عمرها ما سمعته بيتكلم في الدين ولا بيذكره. إسلام بقى يتصور مع الجثث والروؤس المقطوعة بعد ما كان بيتصور وهو بيتدرب بالحديد!

محمود الغندور

ايه اكتر نصيحة بتتقال للشباب اللي معندهمش حاجة يعملوها؟ العبوا رياضة!

محمود الغندور كان بيلعب رياضة وكان حكم في ماتشات الدرجة التانية في الدوري المصري كمان، وكان ليه قناة على يوتيوب بيغني ويرقص فيها ويسمع مزيكا، وفي 2013 حياته اتقلبت بالسفر لسوريا والانضمام لداعش مع زميله وصاحبه إسلام يكن اللي اتعرف عليه في الجيم!

في بدايات ظهور "الغندور" بي بي سي عملت تحقيق عن الموضوع ده ووقتها سألوا عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي، اللي قال إن فيه أسباب كتير بتخلي الشباب عايزين ينضموا لداعش منها الخطاب اللي فيه صحوة دينية والهروب من حياة جافة وفيها ماديات وإباحية لعالم هما شايفينه طاهر، وقال كمان إن ممكن يكون جزء من ده تحقيق الشهرة ولفت الانظار، وشاف إن الحل هو الفكر المستنير مش الطريقة الأمنية بس.

عماد المغربي

لاعب كرة قدم من أصول مغربية كان بيلعب في نادي " فينورد روتردام" الهولندي، وأعلن تنظيم الدولة داعش في 2014 انضمامه ليهم، ونشروا صورة ليه وهو لابس تيشرت عليه صورة أبو بكر البغدادي.

فيه ناس تانية زي محمد عطا المخطط الرئيسي لتفجيرات 11 سبتمبر، واللي درس عمارة في هندسة القاهرة، وكمل دراسه في ألمانيا، وفيصل بن شامان العنزي الدكتور السعودي المشهور اللي بقى قاتل مشهور.

إيه سبب التحول؟

يمكن ده رد عمرنا ما هنعرفه إلا لما نموت، يمكن أسباب دينية ويمكن أسباب سلطة أو رغبة في إنه يثبت نفسه، ويمكن الفقر والأحوال الاقتصادية والجهل المتمثل في البعد عن القراءة والفنون أسباب بتساهم في زيادة التطرف، بس فيه أسباب تانية مش متعلقة بالتعليم الأقل أو بالفلوس الكتيرة، في أسباب لازم ندور وراها عشان نعالج التطرف من جذوره.

شئ مرعب إن الناس اللي شبهك وبيسمعوا أغانيك المفضلة وبيرقصوا وبيضحكوا في يوم وليلة بيبقوا فرحانين بالموت ومنتظرين موتهم وهما بيقتلوا، شئ مرعب عشان بيقول إن احنا لسه مش عارفين سبب التطرف ولا عارفين نواجهه.