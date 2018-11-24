كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - وزير التعليم: عشرات الصفحات تنتحل شخصيتي لنشر الشائعات

أعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه من انتشار عشرات الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه واسم الوزارة، قائلا: "عشرات الصفحات على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتنشر الشائعات".

وأضاف شوقي أن هناك صفحات جديدة تنتحل شخصية الوزارة نفسها وتنشر الأكاذيب، مشيرا إلى أن إحدى هذه الصفحات نشرت اليوم جدولاً مزوراً

لامتحانات الصف الأول الثانوي بل وزورت إمضاء الوزير وكذلك إمضاء رئيس قطاع التعليم.

وأوضح شوقي أنه بالرغم من فوائد أدوات التكنولوجيا الحديثة، يتم استخدامها لمحاربة كل مشروعات الدولة.

وطالب المتابعين لأحوال التعليم بأن يتحققوا من كل عنوان وكل خبر وكل موقع قبل تصديقه