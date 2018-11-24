كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - السعودية: تقارير العفو الدولية وهيومن رايتس بشأن التعذيب مختلقة وغير صحيحة
أكدت وزارة الإعلام السعودية فى بيان لها، أن التقارير الأخيرة التى نشرتها منطمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة.
وجاء فى البيان، "تعقيبا على تقارير زعمت أن معتقلين فى السعودية تعرضوا للتعذيب جاء فيه:"إن التقارير الأخيرة التى نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن
رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة".
وأضافت، "وتنفى الوزارة بشكل قااطع وبشدة تلك الادعاءات، إن المزاعم الغريبة التى وردت واقتبست عن إفادات مجهولة ومصادر مطلعة هى ببساطة مختلقة وغير صحيحة".
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