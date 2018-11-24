كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - غلق جزئي لكوبري أكتوبر لتنفيذ إصلاحات تستغرق شهرًا

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وذلك لمدة شهر على أن يكون العمل في صباح أيام (الجمعة، والسبت،

والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا بمناسبة البدء في أعمال صيانة

الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بكوبرى (6 أكتوبر) بنطاق محافظة الجيزة لرفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات.

فيما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.