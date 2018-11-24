كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - عاجل| "إضاءة المصابيح بشكل مستمر".. "الأرصاد" توجه تحذير هام لـ"سائقي السيارات"

بعد حالة من الطقس السيئ ضربت عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وسقوط أمطار وسيول ورعد وبرق، وجه الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، نصيحة للسائقين بتوخي أقصى درجات الحذر، والتأكد من سلامة "المساحات"، مع إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية بشكل مستمر، وترك مساحة مناسبة بينه وبين السيارة أمامه، فضلًا عن نصيحته للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في فترة الليل.

وقال إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار ذروتها يومي الجمعة والسبت، وتتمثل في سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، مساء أمس، أن اليوم يشهد الطقس استمرار في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الأحد سيشهد انحصار لفرص سقوط الأمطار، مع تحسن حالة الطقس تمامًا مع حلول الإثنين المقبل.