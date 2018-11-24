كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - "بانوراما البشاير 360" شاهد التاريخ العريق "قلعة الشوبك" الاردن

قلعة الشوبك والتي تعرف أيضا بإسم قلعة مونتريال ، وهي القلعة الصليبية ، والتي تقع في البلدة الحديثة في الشوبك في الأردن .حطام قلعة الشوبك

بنيت القلعة في عام 1115 من قبل بالدوين الأول خلال رحلته إلى المنطقة حيث استولى على العقبة وعلى البحر الأحمر في عام 1116 . قلعة مونتريالسميت قلعة الشوبك بـ “قلعة مونتريال” على شرف الملك المساهم في بنائها (مونت رويال) . تحتل القلعة موقعا استراتيجيا على تلة في سهل أدوم ، جنبا إلى جنب مع طرق قوافل الحج من سوريا إلى المملكة العربية السعودية . يسمح بالدوين بالسيطرة على التجارة من هذه المنطقة .