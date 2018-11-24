4 مواد من منزلك تساعد في التخلص من قشرة الرأس

قشرة الرأس من الأمور التي تسبب إزعاج لدى الكثيرين، وأحيانًا يصعب التخلص منها.

وتوجد بعض المواد المنزلية التي يمكن اعتمادها كعلاج للتخلص من قشرة الرأس، عرض بعضها موقع "إم إس إن".

1- الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مواد مضاد للبكتريا، ويعزز من فروة الرأس، ويمنع جفافها، بالتالي يمنع نشوء القشرة.

ويمكن مزج الشاي الأخضر مع زيت النعناع العطري والخل الأبيض ويدلك على فروة الرأس لمدة خمس دقائق، ثم يشطف بشامبو وبلسم خالي من الكبريتات.

2- خل التفاح:

يساعد خل التفاح في التخلص من حكة الرأس، ويساعد على قتل الفطريات التي تتسبب بالقشرة، ويمكن استخدام كمية من خل التفاح كبديل عن الشامبو.

3- زيت جوز الهند:

يعمل زيت جوز الهند على محاربة الفطريات المسببة لنشوء القشرة، فتمزج 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 5 معالق من زيت جوز الهند، ويدلك على فروة الرأس في الليل، ويتم غسلها في الصباح.

4- عصير الليمون:

يحتوي عصير الليمون على أحماض تساعد على تفكك الفطريات المسببة للقشرة، فيتم خلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع كوب من الماء، ثم يشطف الشعر به، ويمكن اعتماد هذه الوصفة يوميًا قبل الاستحمام.

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