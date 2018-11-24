دراسة تحذر الحوامل: القهوة والشاي يؤثران في حجم طفلك

أعلنت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، عن خطورة صحية للسيدات المتناولات للمشروبات المحتوية على كافيين.

وأكدت الدراسة أن زيادة معدل تناول الشاي أو القهوة، يؤدي إلى ارتفاع نسبة ولادة أطفال أصغر حجمًا، مقارنة مع نساء يمتنعن عن تناول المادة المنبهة خلال شهور الحمل.

واعتمد الباحثون في دراستهم على 941 زوجًا من الأمهات والأطفال في إيرلندا، وتتناول الناس الشاي أكثر من القهوة، حيث إن أغلب الأمهات في الدراسة يحتسين الشاي، فيما تفضل 40% منهن احتساء القهوة، ليكتشفوا أن كل 100 مللي جرام إضافية من الكافيين يوميا خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، يترتب عليها بانخفاض وزن المولود 72 جراما، وبانخفاض كبير في فترة الحمل وطول الطفل عند الولادة ومحيط رأسه.

وأشارت الدراسة إلى أن المقدار الآمن لتناول الكافيين خلال أشهر الحمل، هو ما لا يتعدى من 200 مللي جرام يوميًا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأثبتت نتائج الدراسة أن النساء اللائي تناولن أكبر كمية من الكافيين قلت أوزان أطفالهن حوالي 170 جرامًا عن اللواتي استهلكن أقل كمية من الكافيين، ولم تتأثر النتائج سواء جاء الكافيين من القهوة أو الشاي.

وأكد لينج وي تشين قائد فريق الدراسة وهو باحث في جامعة دبلن في أيرلندا: "أن النتيجة جاءت بعد ملاحظات لصلات الثابتة بين تناول الكافيين وحجم المولود، فإننا ننصح الحوامل أو النساء الراغبات في الحمل على الأقل، بالحد من استهلاك القهوة والشاي اللذين يحتويان على الكافيين، لافتا إلى أنه عجز عن تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة.

وأوضح تشين أن "تناول كميات كبيرة من الكافيين، يترتب عليه تدفق الدم في المشيمة، لأنه يستطيع العبور إليه بسهولة، ويتراكم بين الأنسجة، ما يمكنه أن يؤثر على نمو الجنين".

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