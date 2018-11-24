محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء أبو بكر: الإصابة بالروماتويد لا تقتصر على البالغين وكبار السن فقط، بل يمكن أن تصيب الأطفال أيضا، وتزداد المشكلة في هذه الحالة لأن الطفل لا يكون قادرا على الشكوى ما يؤلمه.. فما أعراض الروماتويد في الأطفال؟ وكيف يعالج؟..اضغط لمزيد من التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض منذرة لإصابة الطفل بالروماتويد.. هكذا يُعالج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .