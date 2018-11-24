إحداها 13 ألف جنيه.. أكبر 3 خصومات في "البلاك فرايدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

لم تكن العروض في يوم "البلاك فرايداي" بالشكل الذي اعتاد عليه العملاء كل عام، إلا أن بعض المنتجات جاءت بخصومات أقوى، وبعضها وصل الخصم فيه إلى 13 ألف جنيه.

ويرصد مصراوي، أكبر 4 خصومات في "البلاك فرايداي":

- وايرلبول

ثلاجة وايرلبول بسعر 14999 جنيهًا، بدلًا من 27999 جنيهًا، بخصم 47%.

- يونيون إير

شاشة 55 بوصة، ومعها شاشة 32 بوصة عادية بسعر 6499 جنيهًا.

- سامسونج

شاشة 55 بوصة سمارت كيرفي، وعليها شاشة 32 بوصة عادية، بسعر 25999 جنيهًا.

- إل جي

شراء شاشة 65 بوصة بسعر 18 ألف جنيه، بدلًا من 19 ألفًا.

والـ"Black Friday"، حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء"، وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعها.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.