كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - جدول مباريات اليوم السبت 24-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

تُقام اليوم السبت العديد من المباريات الكبيرة، حيث تفتتح فعاليات الجولة الثالثة عشر منمسابقة الدوري الإنجليزي، بمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، ولقاء ليفربول ضد واتفورد، على أن تجرى قمة الأسبوع بين توتنهام هوتسبير وتشيلسي.

أما في الدوري الإسباني، فسيواجه ريال مدريد مضيفه إيبار، حيث يسعى الفريق الملكيلمواصلة سلسلة الانتصارات تحت قيادة سانتياجو سولاري.. هذا وستختتم السهرة الإسبانية بمواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في صراع الصدارة.

أما في الدوريات الأخرى، فستقام مباريات متبانية، حيث يواجه يوفنتوس ضيفه سبال، بينما يستضيف باريس سان جيرمان خصمه تولوز، في حين يلعب بوروسيا دورتموند ضد ماينز 05.

أما الحدث الأهم، فهو إياب نهائي كأس الليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، الذي سيقام على أرضية ملعب المونيمونتال، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 24/11/2018 بتوقيت القاهرة..

نهائي كأس الليبرتادوريس 2018:

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز.. عند تمام الساعة 10:00 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية 2

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون ضد كارديف سيتي.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

واتفورد ضد ليفربول.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

فولهام ضد ساوثهامبتون.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

برايتون ضد ليستر سيتي.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني:

إيبار ضد ريال مدريد.. عند تمام الساعة 2:00 مساءً على قناة بي إن سبورتس 3

فالنسيا ضد رايو فاليكانو.. عند تمام الساعة 5:15 مساءً على قناة بي إن سبورتس 3

هويسكا ضد ليفانتي.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة.. عند تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي:

أودينيزي ضد روما.. عند تمام الساعة 4:00 مساءً

يوفنتوس ضد سبال.. عند تمام الساعة 7:00 مساءً على قناة بي إن سبورتس 4

إنتر ميلان ضد فريسونيني.. عند تمام الساعة 9:30 مساءً

الدوري الألماني:

هيرتا برلين ضد هوفنهايم.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً على قناة بي إن سبورتس 8

فولسبورج ضد لايبزيج.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

ماينز ضد بوروسيا دورتموند.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً على قناة بي إن سبورتس 5

أوجسبورج ضد آينترخت فرانكفورت.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

شالكه ضد نورنبورج.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ضد تولوز.. عند تمام الساعة 6:00 مساءً

نانت ضد آنجيه.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

ستراسبورج ضد نيم أولمبيك.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

كان ضد موناكو.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

ديجون ضد بوردو.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

ستاد ريمس ضد جانجون.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

الدوري المغربي:

الكوكب المراكشي ضد الجيش الملكي.. عند تمام الساعة 4:00 مساءً

الدوري السعودي:

الاتفاق ضد التعاون.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

الفيصلي ضد الهلال.. عند تمام الساعة 4:50 مساءً