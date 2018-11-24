كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - موعد قمة برشلونة وأتليتكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

ميسي وجريزمان

يعود من جديد برشلونة وأتلتيكو مدريد للمنافسات الدوري الإسباني، بعد فترة التوقف الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

برشلونة يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد بملعب ميتروبوليتان بالعاصمة الإسبانية مدربد، من أجل العودة لسكة الإنتصارات، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.

أتلتيكو مدريد بكثير من الإصابات خاصةً على المستوى الدفاعي، يواجه برشلونة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الفوز وخطف الصدارة من النادي الكتالوني.

برشلونة يحتل المركز الأول برصيد 24 نقطة، بينما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متساوياً في النقاط مع إشبيلية ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

المباراة ستُقام على ملعب ميتروبوليتانو في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

سوف تُبث المباراة على قناة "Beinsports HD3" القطرية.

معلق مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

الشبكة القطرية، اختارت المعلق التونسي "عصام الشوالي" من أجل إضافة الإثارة والحماس للمباراة الكبيرة.

التشكيل المتوقع للفريقين

برشلونة

حراسة المرمى: تيرشتيجن

الدفاع: جوردي ألبا، كليمنت لينجليت، بيكيه، سيميدو

الوسط: بوسكيتس، فيدال، أرثر

الهجوم: ميسي، سواريز، رافينيا

أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: فليبي لويس، أرياس، سافيش، هيرنانديز

الوسط: توماس بارتي، رودريجو، ساؤول، كوكي

الهجوم: دييجو كوستا، جريزمان