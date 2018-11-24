كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - فرانس فوتبول: وليد أزارو على أعتاب الدوري الفرنسي

وليد أزارو

استعرضت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الرسمي قائمة لمهاجمين يلعبون في أندية عربية، مناسبين للانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

وقالت المجلة الفرنسية في تقرير لها أن الفترة الحالية تعد فرصة مثالية لاقتناص مواهب من الأندية العربية للانتقال إلى أحد أندية مسابقتي الدرجة الأولى والثانية الفرنسية في ميركاتو الشتاء.

ووضعت فرانس فوتبول المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري على رأس قائمة المرشحين للانتقال إلى أحد الأندية الفرنسية، ووصفته بأنه مستقبل المنتخب المغربي، حيث توج هدافًا للدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

وأضاف تقرير المجلة الفرنسية الشهيرة أن وليد ازارو البالغ من العمر 23 عامًا نجح في إقناع الفرنسي إيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي بضمه في المواجهات الأخيرة، ونوهت إلى أنه كان قريبًا من الانتقال للدوري الصيني في الصيف الماضي، إلا أن العملاق القاهري حافظ عليه.

وإلى جانب أزارو رشحت فرانس فوتبول كل من الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري، التونسي فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي، الجزائري زكريا نايدجي لاعب بارادو والبوروندي فيستون عبد الرازق لاعب شبيبة القبائل الجزائري.