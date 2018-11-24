كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - متعب يكشف تفاصيل خناقة حسام عاشور مع حكم مباراة الوصل

حسام عاشور

قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، إنه حرص على التواصل مع حسام عاشور، ووليد سليمان، لاعبا المارد الأحمر، للاستفسار عن أسباب الدخول في مشادة مع حكم مباراة الوصل الإماراتي. وأوضح متعب عبر قناة «أون سبورت»: «تواصلت مع حسام عاشور لمعرفة أسباب مشادته مع حكم لقاء الوصل نور الدين الجعفري، وكشف لي عن تعرضه لاستفزازات من جانب الحكم المغربي بالإضافة للسب بلفظ يصعب قوله». وتابع: «الحكم على مدار اللقاء استفز اللاعبين بالقول أنا مش جزائري، في إشارة لحكم مباراة الترجي بنهائي إفريقيا، وهو ما أكده أيضا وليد سليمان الذي كان بجوار عاشور وأنا أتحدث معه».

وعن سبب أزمة فريق الكرة في الوقت الحالي قال: «مشكلة الأهلي في اللاعبين الحاليين، أعتقد أن موسم انتقالات يناير فرصة للإدارة من أجل التدعيم وجلب عناصر مميزة، الأهلي بحاجة لعناصر تعرف قيمة اسم الأهلي، ولديها إمكانيات تتماشى مع طموح النادي».

وأضاف: «جمهور الأهلي غاضب بعد لقائي الوصل ومن قبله الترجي، لأن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود، حتى لو خسرت لا بد أن تقاتل وتقدم أفضل ما لديك لكن هذا لم يحدث».

وأضاف: «في السابق كانت دكة الأهلي لا تختلف كثيرًا عن الأساسيين، لكن ذلك تغير في الوقت الحالي، وتأثر الأحمر بشدة في المباريات السابقة، ورغم الغيابات الأهلي لا يقف على لاعب».