كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - الكويتي عبد العزيز الشطي يرفض مواجهة إسرائيلي في بطولة العالم

الكويتي عبد العزيز الشطي

رفض اللاعب الكويتي، عبدالعزيز الشطي، مواجهة بسكين جورجي اللاعب الإسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة المقامة في سويسرا، ليقرر الانسحاب من البطولة.

وكتب مجلس الأمة الكويتي بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قال فيه: "انسحاب لاعب منتخبنا الوطني عبدالعزيز الشطي من بطولة العالم للمبارزة المقامة في سويسرا رفضًا لمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني المحتل.. وعلى الرغم من أن مستوى الشطي أفضل من اللاعب الإسرائيلي".