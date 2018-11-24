كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - بالصور - الفنانة ليلى إسكندر تشهر إسلامها وترتدي الحجاب

أعلنت الفنانة ليلى إسكندر عن اعتناقها للإسلام من خلال فيديو لايف عبر انستقرام، وذلك بعد كثير من الأقاويل التي نالت منها بعد زواجها من الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وكشفت ليلى إسكندر عن اعتناقها الإسلام منذ فترة إلا إنها لم تفصح عن الأمر بشكل علني، وذلك من خلال حوار سريع أجري معها أثناء إحيائها إحدى حفلات الزفاف في السعودية.

وأكدت ليلى إسكندر على إنها بشكل عام تحترم العادات والتقاليد للشعب السعودي، كما إنها لم تكن ترتدي أي ملابس كاشفة أو جريئة، فهي بطبيعتها تحب الأزياء المحتشمة.

وكانت منشورات ليلى إسكندر قد دفعت بعض متابعيها لسؤالها عن اعتناقها للإسلام من عدمه، حيث إنها نشرت في إحدى المرات صورة لسورة "الفلق"، كما إنها ظهرت منذ شهرين في عدد من الصور وهي ترتدي الحجاب بصحبة زوجها.

ومع التأكيد على إسلام ليلى إسكندر تم تداول صور لها وهي ترتدي الحجاب، كان زوجها يعقوب الفرحان قد نشرها لها على حسابه على انستقرام.

وفي ذات السياق، كان يعقوب الفرحان زوج ليلى إسكندر قد صرح في حواره في برنامج "يا هلا رمضان"، عن إمكانية أن تعتنق زوجته الإسلام، مؤكداً على إنها منفتحة على الدين الإسلامي.

وشدد يعقوب الفرحان على إنه لا يمثل أي ضغط على زوجته ليلى إسكندر من أجل اعتناق الإسلام، فالأمر برمته يعود لها، مؤكداً على تربيتها المسيحية الصالحة بشكل عام.

وأضاف يعقوب الفرحان أن زوجته ليلى إسكندر تصوم معه رمضان وتقرأ القران، مما أشعر بعض الجمهور أن خطوات اعتناقها للإسلام أصبحت قريبة.

