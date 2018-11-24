كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - نادر رياض: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ملئ بالتحديات

معتز عوض

قال الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصري - الألماني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري برنامج طموح ومكلف وملئ بالتحديات، ومن شأنه أن يقود مصر نحو التوجه إلى مستقبل ذو خريطة ذات ملامح محدد لتحسين الاقتصاد المصرى

وأضاف رياض، خلال حواره ببرنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لسار مستقبل مصر الاقتصادي من سيء إلى أسوأ".