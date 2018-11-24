كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - إيه رأيكم نستجيب لمين : سحر الجعارة أم علاء معتمد

أمس نشرت البشاير مقالا للأستاذ علاء معتمد نائب رئيس تحرير الجمهورية ، يدعو الدكتور محمد معيط ، بأن يدق عشر الدبابير بقوة ، لكي يحصل مستحقات الضرائب من أصحاب العيادات ومكاتب المحامين والمهندسين وكل الخدمات . وقال إن هذه هذه المواقع يجمعون الملايين من دم الغلابة .

اليوم نشرت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة مقالة تدعو فيها الي الكف عن مطاردة أصحاب العيادات . وتوجه لوما ساخطا علي وزيرة الصحة ، التي تطوعت لإلزام العيادات بالإفصاح عن إيرادتها المالية ..

ياتري ماهي الدعوه الأكثر جدوي بالنسبة للمواطن والوطن علي السواء ..

اليكم مقالة الكاتبة سحر الجعارة ، ويليها مقالة علاء معتمد

دكتورة هالة «وزيرة المالية»

كنت أتمنى أن تركز وزيرة الصحة والسكان الدكتورة «هالة زايد» فى أداء مهمتها تجاه المواطن البسيط، بدلا من أن تلعب دور «مأمور الضرائب»، وتسعى لـ«جباية الأموال» من العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية، فليس من مهام منصبها أن تصدر منشورا دوريا ينص على (إلزام 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاصا بإعلان تسعيرة «الفيزيتا»)!

ودورها ليس إثبات (حق الدولة فى الضرائب المقدرة على هذه المنشآت الربحية).. كما صرح الدكتور «على محروس» رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، ولا يجوز التعامل مع الأطباء بـ(1500 مجموعة تفتيشية بالقاهرة والمحافظات لضبط الأداء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.. بل كان لابد أن توجه هذه «المجموعات القتالية» إلى «الصيدليات الكبرى» التى تفتح سلاسل بنفس الاسم خلافا للقانون، وأن تلزمها بالإعلان عن أسعار «الأدوية المستوردة»، وأن تهجم على مصانع بئر السلم التى تعبئ الأدوية المغشوشة، وأن تفتش فى الصيدليات عن الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية التى يدفع فيها المواطن «دم قلبه».. ثم يموت بمفعولها!.

كان على الوزيرة أن تتجه أولاً لمستشفيات الحكومة، لتوفر «الشاش والقطن» والأغطية والسرائر النظيفة والأدوية لفقراء مصر ممن يرقدون فى الطرقات انتظارا لطبيب «تحت التمرين»، وإن كانت هذه المستشفيات مؤهلة بالفعل لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية لعلاج «الحالات الطارئة»، فلماذا لا تفتش الوزيرة عن «الحالات المزمنة» التى تعانى من الإهمال والفساد فى مستشفيات الحكومة؟.. إلا إذا كانت تنتظر تطبيق مشروع «التأمين الصحى» الذى يستهدف خصخصة تلك المستشفيات!.

إن شاءت الوزيرة أن تحمى المواطن من «جشع الأطباء»، وهو تعبير سخيف مضطرة لاستخدامه، ومن سطو المستشفيات والمراكز الطبية على أموالهم.. كان عليها أن تضع منظومة مختلفة لتحديد «الفيزيتا» المختلف عليها، أن تقدر الحد الأدنى والحد الأقصى لمقدم الخدمة الطبية بـ«تسعيرة استرشادية»، طبقا لشهادة الطبيب مثلا (ماجستير، دكتوراه، أستاذ) ومكان الخدمة، لأن المهندسين تفرق كثيرا عن شبرا، ومستوى «جودة المكان» سواء كان عيادة أو مستشفى.. وألا تقحم الوزارة فى تقدير «الضرائب» أو إثباتها، فهذا خلط للأدوار.. وهى ليست وزيرة للمالية!.

ثم إن هذا القرار ليس له سند من الدستور، وتحديد «فيزيتا» للكشف غير موجود فى أى دولة بالعالم، وعدد الأطباء الذين يزيد سعر كشفهم على 500 جنيه لا يتعدى 150 طبيبا.. وكان من الممكن قبوله لو تم تعميمه على مهن أخرى مثل «المحاماة».

كان الأولى بالوزيرة أن تحل مشاكل الأطباء، وتسعى لتنفيذ الحكم القضائى الصادر لهم بالحق فى «بدل العدوى» وتحسين دخل شباب الأطباء الذين لا يتجاوز راتبهم 2000 جنيه.

وأخيرا، هل شاهدت الدكتورة «زايد» إعلان «لو بصينا فى المراية»، الذى يتهم الأطباء بسرقة الأعضاء؟.. وهل تقبل الوزيرة بأن تكون هذه صورة «الطبيب المصرى» فى عيون العالم: (مطارد بحملات التفتيش لأنه يتحايل على المرضى والضرائب، ومتهم بسرقة الأعضاء).. إننا ننسف بأيدينا أرقى العقول المصرية، وندمر أهم صناعة «لم تسمع عنها الوزيرة» تسمى «السياحة العلاجية»!!.

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نصف مشاكل مصر المالية قابلة للحل بالفاتورة الألكترونية

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علاء معتمد

إذا نجح الدكتور محمد معيط وزير المالية في تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية الجديد .. وإلزام جميع المتعاملين في السوق بإصدارها .. فسيحقق قفزة كبيرة ونقلة نوعية في مواجهة التهرب الضريبي وتحصيل مليارات من الجنيهات كانت تضيع على خزانة الدولة .. بالاضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية .. ووقف الظلم الذي تشعر به الفئات الملتزمة بدفع الضريبة بسبب تهرب فئات أخرى من دفع الضرائب المستحقة عليها .

والنقطة الأسهل في النظام الجديد .. تطبيقه في المنشات والمحلات التي تمسك دفاتر منتظمة .. ولديها نظام محاسبي وأجهزة لتسجيل كل حركات البيع والشراء .. لكن الصعوبة تكمن في المنشات الخدمية وأصحاب المهن الحرة .. وكيفية إلزام فئات لم تتعود على التعامل بالفواتير مثل الأطباء والمحامين والمدرسين والميكانيكي والسباك .. وهذه الفئات لاتخضع تعاملاتها لاي معيار او مقياس واضح او موحد .

أحد الاصدقاء حكى لي انه دفع 900 جنيه قيمة الكشف لدى أحد الاطباء .. وأن وجوده في العيادة لم يستغرق 10 دقائق .. بالرغم من أنه كان مضطرا للحجز قبل الموعد ب20 يوما بسبب الزحام .. ولأن الطبيب لا يكشف على اكثر من 10 حالات يوميا في كل عيادة من عياداته الثلاث !!

وقال اخر ان صديقا دفع لاحد المحامين ٢٠ الف جنيه لمجرد الموافقة على قراءة ملف قضية خلاف مع زوجته المطلقة .. وثالث حكى ان تصليح سيارته في ورشة الميكانيكا تكلف 4 الاف جنيه ولم يأخذ اي فاتورة بالمبلغ .. وهناك الاف من الحالات المماثلة التي نعرفها جميعا ويسهل سردها . لاجدال في ان من حق الجميع ان يعمل ويكسب .. وان يحدد قيمة عمله وفقا لاليات العرض والطلب .. لكن العدالة تقول ان الاعباء الضريبية التي تفرضها الدولة على المواطنين يجب ان يتحملها الجميع ايضا .. كل حسب طاقته ووفقا لدخله ولمايحققه من مكاسب .. أما أن تستقطع الضريبة من الموظف الغلبان ذي الدخل المحدود قبل ان يتسلم راتبه .. في حين يتهرب أصحاب الملايين من دفع الضريبة فإنه الظلم بعينه .

بعيدا عن الحديث عن مجانية التعليم ومن يستحقها .. وعن السؤال الأزلي : هل هو بالفعل "تعليم مجاني" ام مجرد شعار تتمسك به الدولة ويضطر أولياء الامور في ظله الى "طفح الدم" لتدبير مصروفات الدروس الخصوصية .. فقد فتح حديث الوزير الدكتور طارق شوقي عن سعر تذكرة حفلة عمرو دياب ذات العشرين ألف جنيه .. والاقبال الكبير عليها من جانب هؤلاء الذين يرفضون المشاركة في تحمل تكلفة نظام التعليم الجديد .. بابا جديدا من التساؤلات حول أسباب الخلل الكبير الذي ظهر في المجتمع المصري .. وتزايد الفجوة بين طبقات المجتمع .. ووجود فئة تنفق بغير حساب وتشترى سلعا بأي سعر .. وفي المقابل هناك فئة تعيش على الكفاف وتصرخ من ارتفاع الاسعار .

هذه الفجوة هي نتيجة طبيعية ومتوقعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي .. الذي يعالج أوضاعا اقتصادية خاطئة استمرت لعقود طويلة وأدت الى ارهاق الدولة واستنزاف ميزانيتها حتى زاد العجز وأوشكت الدولة على الافلاس .. وإذا لم تنتبه الحكومة لعلاج تلك الفجوة وتدرسها بعناية ، فانها ستؤدي الى نتائج اجتماعية خطيرة.. خاصة وان مظلة الامان التي وضعتها وزارة التضامن لانقاذ الطبقات الفقيرة لاتكفى ابدا لسد هذه الفجوة .. بل هناك حاجة لاجراءات عاجلة وصارمة لتحقيق العدالة .. والزام الجميع بالمشاركة في دفع فاتورة الاصلاح وتحمل تبعاته وآلامه ومعاناته .. بدلا من ان تتحملها الطبقات الفقيرة والمغلوبة على امرها .