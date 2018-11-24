كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 02:05 صباحاً - رياض: مشروع محور قناة السويس شهد تلاحم "تاريخى" للشعب المصرى

معتز عوض

أكد الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، أن محمد على وضع مصر على طريق المسار الحقيقيى للنهوض بالاقتصاد المصرى، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادية لن يحقق الأهداف المرجوة منه إلا بإصلاح مستوى البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق.

وأضاف رياض، خلال حواره ببرنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن مشروع محور قناة السويس يعتبر من ضمن الأولويات الملحة فى البرنامج الاقتصادى، التى كان على مصر البدء فيها.

وأشار إلى أن المشروع تم فى وقت قياسي، شهد تلاحم الشعب المصرى للانتهاء من المشروع فى وقت قياسي، بجانب مشاركة عدد من الدول العربية المحبة لمصر.