تعرف على أكبر 4 خصومات في "البلاك فرايدي": أحدها تخفيض 10 آلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

لم تكن العروض في يوم "البلاك فرايداي" بالشكل الذي اعتاد عليه العملاء كل عام، إلا أن بعض المنتجات جاءت بخصومات أقوى وأكبر بكثير، حيث بعضها وصل الخصم إلى 10 آلاف جنيه، ويرصد لك "مصراوي" أكبر 4 خصومات في "البلاك فرايداي"، وهي:

- يونون اير

شراء شاشة ٥٥ بوصة، ومعها شاشة ٣٢ بوصة عادية بسعر ٦٤٩٩ جنيه.

- إل جي

شراء شاشة ٦٥ بوصة بسعر١٨٠٠٠ بدلًا من ١٩٠٠٠.

- سامسونج

شراء شاشة ٥٥ بوصة سمارت كيرفي، وعليها شاشة ٣٢ بوصة عادية.

- وايرلبول

شراء ثلاجة وايرلبول تمنها ١٤٩٩٩ بدلًا من ٢٧٩٩٩ خصم ٤٧٪.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.