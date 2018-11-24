حظك اليوم وتوقعات الأبراج: ضيق لـ"الدلو".. وفرصة تغير حياة "العقرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي: هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل مصراوي" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يومياً، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، بحسب خبير الفلك رئيف رأفت، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظًا سعيدًا.

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