آخرها حذف صورتها معه.. القصة الكاملة لطلاق ياسمين عبد العزيز من "حلاوة"

أثار خبر انفصال ياسمين عبدالعزيز، مساء الخميس، جدلًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سبب الانفصال مفاجئة كبيرة للبعض، خاصة أن الأمر يتعلق بزواج زوج الفنانة من فنانة أخرى، ما أثار العديد من التساؤلات حول القصة، من أين بدأت؟، وكيف انتهت؟

وترصد "هُن" القصة الكاملة لأزمة طلاق ياسمين عبدالعزيز:

نشر صورة لنفي الطلاق:

أشيع خلال الفترة الماضية أخبار تُفيد بانفصال الثنائي، الأمر الذي نفته الفنانة من خلال نشرها صورة، في أغسطس الماضي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأظهرت الصورة "حلاوة" وهو يقبلها في إحدى الأماكن العامة، بمدينة أوربية، الأمر الذي أثار تساؤلات حولها حينها، خاصة أن الفنانة دائمًا ما تحاول إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام.

بيان رسمي بالطلاق:

أعلنت "عبدالعزيز"، طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، مساء أمس، حسبما ذكرت في بيان رسمي.

وقالت ياسمين، إنها انفصلت عن زوجها بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

ريهام حجاج سبب الطلاق:

أكد مصدر مُقرب من ريهام حجاج، أن سبب الانفصال هو زواج "حلاوة" سريًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج، موضحًا أنه "بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل كارمن، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

وأضاف المصدر، لـ"هُن"، أن "حلاوة" يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ 3 أيام، ولكنها رفضت وبشدة، الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

حذف صورتهما سويًا:

حذفت ياسمين، اليوم، الصورة الوحيدة التي تجمعها بطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي كانت تظهر احتضان "حلاوة" لها وتقبيلها في مكان عام، خلال قضاء فترة الإجازة الصيفية.

يذكر أن ياسمين تزوجت من الأخير عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين - وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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