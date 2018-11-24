نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها، وهي تقدم وصلة رقص جديدة، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت عبده مرتدية بدلة رقص سوداء مفتوحة، ولها بنطلون بنفس اللون، ومزينة بالخرز اللامع، بلوني الأسود والأحمر، وهي ترقص داخل منزلها.
وعلقت الراقصة، على المقطع المنشور قائلة، "من مصر أم الدنيا كل سنة ومطرب الكويت نبيل شعيل طيب وعقبال ميلون سنة بحبكو أوي خمسه مواه".
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| "بعباءة سوداء".. فيفي عبده تهدي مطرب الكويت رقصة جديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .