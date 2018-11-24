الامارات | مصوّران للحروب يتحدّثان عن تجاربهما

شكرا لقرائتكم خبر عن مصوّران للحروب يتحدّثان عن تجاربهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دون ماكلين وديفيد بورنيت خلال الجلسة. من المصدر

في جلسة حوارية شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من الجمهور، استضاف المهرجان تحت شعار «لحظات ملهمة»، أشهر مصورين عالميين متخصصين في تغطية الحروب، هما المصور البريطاني السير دون ماكلين، والمصور الأميركي ديفيد بورنيت.

وحضر الجلسة، التي حملت عنوان «أرشفة التغيير»، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

واستعرض الضيفان خلال الجلسة تجربتهما في تصوير مناطق النزاعات في جميع أنحاء العالم، وتوجيه عدساتهما نحو جبهات القتال ومناطق الحروب، وتحدثا عن الظروف التي صاحبت تغطيتهما لأحداث سياسية وعسكرية ظلت خالدة في التاريخ الإنساني.