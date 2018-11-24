الامارات | دور الصورة في حماية الغابات

شكرا لقرائتكم خبر عن دور الصورة في حماية الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من جلسة «الغابة - وجودها وزوالها». من المصدر

ناقش مصورون عالميون دور الصورة الفوتوغرافية في لفت أنظار المجتمع الدولي لخطورة استنزاف الغابات وقطع الأشجار في المناطق الاستوائية والمطرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدين أن الصورة قادرة على الإسهام بشكل كبير، في الحدّ من تدهور البيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وحشد الجهود الدولية للحفاظ عليها واستدامتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الغابة، وجودها وزوالها»، عقدها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في مركز إكسبو الشارقة.

وجمعت الجلسة كلّاً من المصورة كاتارينا بريمفورس، والمصورة الدكتورة يان وانغ بريستون، وأدارها المصور روب تاغارت. وتناولت الجلسة مخاطر غياب المسطحات الخضراء، وزيادة الكثافة العمرانية على حساب الأشجار والغابات.