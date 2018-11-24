الامارات | نصيحة للحوامل: احذرن الإفراط في القهوة والشاي

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة للحوامل: احذرن الإفراط في القهوة والشاي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدراسة أشارت إلى أن الكافيين يؤثر في حجم الجنين. إيه.بي.أيه

تشير دراسة جديدة إلى أن النساء الحوامل اللائي يستهلكن الكافيين، سواء في القهوة أو الشاي، يلدن أطفالاً أصغر حجماً، مقارنة بنساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة، خلال أشهر الحمل.

ووفقاً للكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء، تزيد مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال أقل وزناً لدى حتى النساء اللائي يتناولن أقل من 200 ميليغرام من الكافيين يومياً، وهي الكمية الآمنة خلال أشهر الحمل.

وقال قائد فريق الدراسة، وهو باحث بجامعة دبلن في إيرلندا، لينغ وي تشين: «استناداً إلى الصلات الثابتة التي لاحظناها، ولأن العديد من حالات الحمل غير مخطط لها، فإننا ننصح الحوامل أو النساء الراغبات في الحمل على الأقل بالحد من استهلاك القهوة والشاي، اللذين يحتويان على الكافيين». وأضاف أن الدراسة لا يمكنها تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة. وكتب تشين، وزملاؤه في الدورية الأميركية للتغذية السريرية، أن دراسات سابقة ربطت التعرض للكافيين في الرحم بتأثيرات سلبية.

وفي معظم هذه الدراسات كانت القهوة هي المشروب الرئيس، الذي يحتوي على الكافيين. وخلال الدراسة، فحص فريق تشين 941 زوجاً من الأمهات والأطفال في إيرلندا. ووجد الباحثون أن اللواتي تناولن أكبر كمية من الكافيين قلت أوزان أطفالهن نحو 170 غراماً، عن اللواتي استهلكن أقل كمية من الكافيين.