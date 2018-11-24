الامارات | كرارة ومحمد رمضان يضعان «السبكي» في ورطة

شكرا لقرائتكم خبر عن كرارة ومحمد رمضان يضعان «السبكي» في ورطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد اعتذار كرارة ومحمد رمضان تمت الاستعانة بعمرو يوسف لبطولة العمل. أرشيفية

الكثير من المشكلات واجهها فيلم «حملة فرعون» للمنتج محمد السبكي، وكان على رأس هذه المشكلات النجمان أمير كرارة ومحمد رمضان.

وقال المنتج محمد السبكي تفسيراً لأزمة الفيلم، إنه في البداية كانت الفكرة مملوكة للمخرج بيتر ميمي، الذي تعاون معه بنجاح كبير في فيلم «حرب كرموز»، الذي جسد بطولته أمير كرارة، وعرض بنجاح ساحق في موسم عيد الفطر.. وكان الترشيح الأول للنجم أمير كرارة، أملاً في تكرار التعاون.. لكن كرارة اعتذر، وبعده بيتر ميمي، وبعد ذلك تم ترشيح النجم محمد رمضان، لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على الأبطال أو فريق التنفيذ، وحدثت اعتذارات عديدة أدت إلى صرف النظر عن بطولة رمضان للعمل، وبعدها تمت الاستعانة بالنجم عمرو يوسف لبطولة العمل، ورشحت للبطولة النسائية أمامه الفنانة الشابة مي عمر.

ويشارك في البطولة محمد ممدوح وأحمد مالك.. ويتوقع ترشيح ممثلة إيطالية وممثل عالمي آخر للمشاركة ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف كريم بشير ومستوحى من «الساموراي السبعة».

ويقوم على إخراج الفيلم محمد سامي، بعد اعتذار بيتر ميمي، لارتباطه بفيلم «كازابلانكا» مع أمير كرارة، والممثل التركي الشهير خالد أرجنش، حيث بدأوا التصوير منذ أيام.

ويتردد بقوة أن السبب الرئيس في استبعاد السبكي لمحمد رمضان هو عدم تحقيق فيلمه الأخير «الديزل» الإيرادات المتوقعة، التي تجعله «نمبر ون» كما يحب دائماً أن يطلق على نفسه، حيث تفوق عليه تامر حسني بفيلم «البدلة»، ومنة شلبي واسر ياسين بفيلم «تراب الماس»، كما تردد أن عدداً كبيراً من النجوم رفضوا المشاركة في الفيلم، واعتذروا في اللحظات الأخيرة دون إبداء أسباب واضحة، وإن تردد أن السبب هو عدم رغبتهم في المشاركة مع محمد رمضان، لسيطرته على العمل، ما وضع السبكي في ورطة حقيقية، اضطرته إلى تغيير خطته بالكامل، والاستعانة بنجم آخر تماماً، وكان الاختيار عمرو يوسف.

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