الامارات | أعمــاق

شكرا لقرائتكم خبر عن أعمــاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يراوح طول الحصان البحري بين 1.5 و35.5 سنتيمتراً، وتبلغ سرعته في السباحة 1.5 متر في الساعة الواحدة، وبذلك يعدُّ من أبطأ السبّاحين في العالم، كما أنه من الحيوانات المائية غير الماهرة، لكنّه يمتلك حاسة بصر حادة جداً، وهو يشبه الحرباء في قدرته على تغيير لون جلده، بناءً على لون البيئة الموجود بها. ويراوح عمر حصان البحر بين سنتين وست سنوات. ويتغذى على القشريات، والعوالق، وصغار الطحالب، والأسماك، والنباتات. وبما أن حصان البحر لا يمتلك أسناناً ولا معدة، فإنه يمتص الطعام بواسطة فمه الطويل والرفيع إلى جسمه بشكل مباشر. ويختلف عن بقية الحيوانات المائية في طريقة حركته بالماء، إذ يسبح بطريقة عمودية، وذلك بمساعدة زعنفة صغيرة على ظهره، وذيل صغير يشبه ذيل العقرب.

صورة لحصان البحر في علبة للزيت، صورتها خلال غطسة ليلية ممتعة في منطقة لمبي بإندونيسيا.