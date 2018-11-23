بالأسعار والصور| مهرجان التخفيضات.. تعرف خصومات وعروض الموبايلات في الـ"البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت وتصوير - بسمة مشالي:

انطلقت تخفيضات وعروض "البلاك فرايداي" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وحرصت متاجر بيع الموبايلات على تقديم نظام الدفع بالتقسيط، وهناك تخفيضات ملفته علي منتجاتهم المختلفة بجانب العروض المرفقه بالهواتف.. ورصد "لايف ستايل مصراوي" خلال جولته بالمولات التجارية، تفاصيل بعض العروض والتخفيضات علي الموبايلات في الـ Black Friday كالآتي:

1- compume

هاتف Samsung، موديلj7 core 32Gi3 بسعر 2699 بدلاً من 3399 جنيهاً

2- سكاي جروب

هاتف I phone 6s plus 32G gray بسعر 10500 بدلاً من 11000 جنيهاً

هاتف I phone 7 تراوح سعره الجديد بدأ من 11250 جنيه إلي 17000 جنيه، تتفاوت الاسعار وفقًا للموديل.

هاتف I phone 8 بدأت أسعاره الجديدة بعد التخفيضات من 14000 جنيه حتي 19000 جنيه، علي حسب الموديل.

هاتف I phone max gold بدأت أسعاره بعد تخفيضات البلاك فرايداي من 25000 حتي وصل إلى 32 ألف جنيهًا، علي حسب الموديل.

هاتف I phone x gray بدأ سعره بعد التخفيض من 19500 جنيه، حتي 22000 جنيه، و I phone x silver نفس السعر.

أما هاتف Samsung galaxy موديل A6+ بلغ سعره في البلاك فرايداي 5500 جنيهاً.

وهاتف Samsung galaxy A7 2018 بلغ سعره بعد التخفيضات 6000 جنيه، أما هاتف Samsung galaxy grand prime وصل سعره إلي 1950 جنيه.

وهاتف Samsung galaxy j4 بلغ سعره 2150 جنيهاً، ولكن موديل j4+ وصل إلى 2800 جنيهاً، و موديل j6+ بلغ سعره 3750 جنيهاً، بالإضافة إلى موديل j7 الذي بلغ 2700 جنيهاً وموديل j8 الذي بلغ سعره 5000 جنيهاً. وهاتف Samsung galaxy A8 وصل سعره 7250 جنيهاً.

3-متجر Huawei

هاتف Huawei mate10 بسعر 8651 جنيهاً بدلاً من 12359 جنيهاً، أما موديل mate lite بسعر 3999 جنيهاً بدلاً من 4699 جنيهاً.

هاتف Huawei p20 pro بسعر 11199 بدلاً من 15999 جنيه.

هاتف Huawei nova 3i بسعر 5249 جنيهاً بدلاً من 5599 جنيهاً.

هاتف Huawei media pad T3 7 3D بسعر 1751 جنيهاً بدلاً من 1945 جنيهاً.

هاتف Huawei p20 lite بسعر 4499 جنيهاً بدلاً من 5299 جنيهاً.

4-متجر Samsung

هاتف Samsung S8 بسعر 8999 جنيهاً بدلاً من 10499 جنيهاً.

هاتف S8 plus Samsung بسعر 10499 جنيهاً بدلاً من 11999 جنيهاً.

5- متجر quality

قدم متجر quality تخفيض على هاتف هواوي، حيث بلغ سعره 5300 جنيهاً بدلاً من 5600 جنيهاً، كما قدم عروض مميزه.

6-متجر 2B

قدم متجر 2B المتخصص في بيع الهواتف وإكسسواراتها وبعض الأجهزة الألكترونية الأخرى عروض و خصومات وصلت إلى 2000 جنيه.