كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - الأوقاف: الوزارات بينهم تناغم.. ولا نعمل في جزر منعزلة

معتز عوض

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن هناك بروتوكول بين وزارات التعليم والوقاف والثقافة لإنشاء صندوق للبحث العلمي من فائض ريع الأوقاف.

وأشار "طايع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن دور وزارة الأوقاف يتوقف عند تمويل مشروعات التمويل، مؤكدًا أن وزارة التعليم والبحث العلمي لديها خطة لتطوير البحث العلمي.

وأضاف أن أهم ما يميز عمل الوزارات الآن هو التناغم، معقبًا: "لا نعمل في جزر منعزلة".