كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - سياسي تونسي: الحكومة غير آبهة بالضغط الاجتماعي

قال المحلل السياسي التونسي، الجامع القاسمي، إنه بالرغم من الإضراب العام الذي تشهده تونس والأزمة التي تتدحرج نحو اتجاهات وسيناريوهات متعددة إلا أن الحكومة مازالت تلازم الصمت، ورأى أن الحكومة التونسية غير آبهه بهذا الضغط الاجتماعي الذي ينذر بشتاء ساخن في البلاد.

وأضاف القاسمي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الامكانيات والإكراهات لا تتيح للحكومة التونسية ورئيسها، يوسف الشاهد، الاستجابة لتلك الضغوط الاجتماعية، مشيرا إلى أن الملف الاجتماعي أصبح ضاغطاً ليس فقط على الحكومة وإنما على المشهد السياسي ككل.

وأوضح القاسمي أن الحكومة لا تزال غير آبهة بما يجري على مستوى الشارع من تدهور للقدرة الشرائية للمواطن، معربا عن اعتقاده بأن هذا التوتر يتجه نحو التصعيد وأن الأسابيع القادمة ستكون الأوضاع مفتوحة على احتمالات كبيرة.

وأشار القاسمي إلى أن هناك تباين في وجهات النظر بين الشارع والأحزاب السياسية.