كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - يحيي العظام وهى رميم - الأهلى يتفاوض مع جثة مانويل جوزيه

فى مسرحية مدرسة المشاغبين الشهيرة ، خاطب الطلاب المشاغبين مدرسهم عبد الله فرغلى المرتبك بقولهم " كل ما تتزنق أقلع " ، وهكذا قررت إدارة الأهلى أن تتبع نفس المبدأ فى البحث عن مدير فنى ينتشل الفريق من كبواته المتكررة ، وكل ما يتزنق الأهلى يلجأ لجوزيه .. حتى لو أثبت فشله خارج الأهلى ..

حتى لو كان قد بلغ من العمر أرذله .. حتى لو أصابه الزهايمر .. حتى لو تحول لعظم فى قفة .

ونسى الجميع أن جوزيه ما هو إلا مدير فنى جيد صادفه الحظ أن يقوم بتدريب الفريق الذهبى للنادى الأهلى .

فريق لا يحتاج إلى مدرب ضم أبو تريكة وبركات وفتحى ومعوض وجليبرتو وعماد متعب وغيرهم .

سنرى وننتظر ما الذى يمكن أن يفعله جثمان جوزيه مع النادى الأهلى فى وضعه الحالى

حيث عقد سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق وذلك في مقر إقامة الأخير بالقاهرة.

وجاءت الجلسة من أجل الحصول على استشارة المدرب البرتغالى الشهير في خطوات إعادة إعمار فريق الكرة بعد خسارة نهائي أفريقيا والخروج أمس من كأس زايد للأندية الأبطال.

وشهدت الجلسة وقوف عبد الحفيظ على رؤية جوزيه الكاملة بشأن المرحلة المقبلة في الأهلي وكيفية الخروج من النفق المظلم الذي دخله فريق الكرة بعد خسارة بطولتين في أقل من أسبوعين.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بتكليف سيد عبد الحفيظ بوضع تصور شامل لتطوير هيكلة قطاع الكرة وتقديم تصور كامل في الأيام المقبلة علما بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر أيضا أمس تعيين سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة ومحمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون والهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.