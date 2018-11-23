كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - تعرفي علي الطريقة الصحيحة في المنزل لأقراص البرجر الدجاج

اذا كنتي من محبي البرجر الدجاج يمكنك ان تتعرفي علي الطريقة الصحيحة في المنزل لأقراص البرجر الدجاج

1 كيلو مفروم لحم دجاج أبيض

2 كوب خشن إلى فتات خبز طازج جيد مقسمة (غير معلبة)

1/2 كوب حليب قليل الدسم

3 ملاعق كبيرة من البصل الحلو المبشور (أو مفروم ناعمًا)

1/4 ملعقة شاي فلفل

3/4 ملعقة صغيرة ملح محبب خشن

الفلفل الأسود المتشققة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

التحضير

قاموا بطحن بعض صدور الدجاج لك. يمكنك أيضا طحن نفسك في معالج الطعام.

إزالة جميع الدهون والغضاريف الزائدة من صدور الدجاج والعضلات الخالية من العظم ، مقطعة إلى مكعبات 1 بوصة والنبض حتى المفروم خردة.

استخدم فتات الخبز الطازج. لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق إضافية. إزالة القشور من الخبز الجيد

قم بإعداد مجموعة ضخمة وقم بتجميدها حتى تتمكن من تخطي هذه الخطوة في المرة القادمة.

ضع الدجاج في وعاء الخلط. باستخدام ملعقة مطاطية ، أضعاف في الحليب ، 1/2 كوب فتات الخبز والبصل وكيين والملح والفلفل. سيكون المزيج رطبًا جدًا مما يعني أنه سيكون صغيرًا نوعًا ما يتشكل في الفطائر ولكنه يتقدم.

ضع فتات الخبز 1 1/2 كوب على طبق العشاء أو ورقة الكوكي. ﻗﺴﻢ ﻟﺤﻢ اﻟﺪﺟﺎج إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ آوام (ﺗﻘﺮر ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺰء اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻚ) واﺳﺘﺨﺪم ﻳﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﺢ.

معطف كل باتي مع فتات الخبز. يُسخّن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة الحجم ويقلى الفطائر حتى يصبح لونها ذهبيًا ويتم طهيه خلال 5 دقائق لكل جانب. تخدم على الفور.