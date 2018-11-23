كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - طريقة عمل كيك الفراولة بأسهل الخطوات

طريقة عمل كيك الفراولة بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف منال العالم.

المقادير

خليط الكيك:

كوب ونصف دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة لينة

1 كوب سكر ناعم الحبيبات

بياض 3 بيضات كبيرة

1/2 كوب كريمة حامضة لينة

1/4 كوب حليب

8 حبات كبيرة فراولة أنصاف

صلصة الفراولة:

14 حبة كبيرة فراولة شرائح

1/4 كوب عصير برتقال طازج

ملعقة كبيرة جيلاتين سادة

2 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير:

-ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

-أحضري قالب مربع مقاس ٨ بوصة.

-بطني القالب بقطعة من ورق الزبدة.

-خليط الكيك: على قطعة من ورق الزبدة أو في طبق عميق أنخلي الدقيق والبيكنج باودر.

-في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر. ثبتي المضرب الشبكي وشغلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق إلى أن يصبح الخليط هشا وكريمي القوام.

-أضيفي بياض البيض. شغلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين.

-أضيفي الكريمة وشغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تختفي الكريمة

- أضيفي خليط الدقيق والحليب. شغلي على سرعة متوسطة لمدة دقيقة.

-أسكبي خليط الكيك في القالب، وزعي قطع الفراولة على سطح الخليط، وإضغطي على قطع الفراولة بخفة لتدخل قليلا في خليط الكيك.

-إخبزي الكيك لمدة ٣٠ إلى ٣٥ دقيقة، واختبري نضج الكيك بعود خشبي صغير.

-أخرجي الكيك من الفرن، وضعي القالب على شبك معدني ودعي الكيك إلى أن يبرد تماما.

-صلصة الفراولة: في قدر متوسط الحجم ضعي عصير البرتقال، الجيلاتين، النشا والسكر. وباستعمال مضرب شبك يدوي قلبي المواد إلى أن يذوب النشا.

-ضعي القدر على نار متوسطة. وباستعمال ملعقة خشبية قلبي المواد إلى أن يذوب الجيلاتين والنشا ثم أضيفي شرائح الفراولة، ودعي الخليط يطهي على نار هادئة إلى أن تتكون صلصة فراولة سميكة القوام.

-أمسكي بطرفي ورقة الزبدة وأخرجي الكيك من القالب ثم تخلصي من ورق الزبدة.

-ضعي الكيك في طبق للتقديم. وزعي صلصة الفراولة على الكيك، وضعي كيك الفراولة في الثلاجة لعدة ساعات وقدميه بارد